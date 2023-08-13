Вже з першого туру ворота "синіх" захищає новачок Роберт Санчес. Річ у тім, що Кепа Аррісабалага готується перейти в Реал. Через це аргентинський фахівець не включив іспанця навіть у заявку на матч, у запасі опинився молодий Лукас Бергстрьом.

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"З Кепою все відбулося дуже швидко. Буде правильно сказати про це. У нього є можливість влаштувати перехід. Подивимося, що станеться протягом наступних 24-48 годин. Сьогодні ми дуже довіряємо Роберту. Він новачок, але у нього є якості, щоб вийти та грати сьогодні", – цитує Почеттіно football.london.

Поки невідомо, чи буде Челсі шукати заміну Кепі. Санчеса підписували як заміну Менді для конкуренції з Аррісабалагою. Втім, останній близький до переїзду в Реал, який шукає заміну Тібо Куртуа.

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