Почеттіно відреагував на чутки про перехід Мессі в ПСЖ
Тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вважає, що поки зарано думати про майбутні трансфери парижан.
"Санта-Клаус зробив мені чудовий подарунок. Він був щедрим, дозволивши мені опинитись в такому клубі, як ПСЖ. Я дякую президенту за наданий шанс.
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Мессі в ПСЖ? Ми знаємо, що навколо таких клубів, як ПСЖ, буває багато чуток. Ми щойно приїхали, нам потрібно адаптуватися до нового середовища, нової групи гравців, і ми повинні залишити чутки на майбутнє. У нас буде час подумати про все це в майбутньому", – цитує Маурісіо Почеттіно Le Figaro.
Зауважимо, контракт Ліонеля з Барселоною завершується влітку 2021-го року. ПСЖ називають одним з головних претендентів на аргентинського форварда.
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