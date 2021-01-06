"Санта-Клаус зробив мені чудовий подарунок. Він був щедрим, дозволивши мені опинитись в такому клубі, як ПСЖ. Я дякую президенту за наданий шанс.

Рамос жорстко шантажує Реал: У ПСЖ сказали, що збираються збудувати чудову команду зі мною та Мессі

Мессі в ПСЖ? Ми знаємо, що навколо таких клубів, як ПСЖ, буває багато чуток. Ми щойно приїхали, нам потрібно адаптуватися до нового середовища, нової групи гравців, і ми повинні залишити чутки на майбутнє. У нас буде час подумати про все це в майбутньому", – цитує Маурісіо Почеттіно Le Figaro.

Зауважимо, контракт Ліонеля з Барселоною завершується влітку 2021-го року. ПСЖ називають одним з головних претендентів на аргентинського форварда.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом