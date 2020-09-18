"Мені не пропонували очолити Барселону. У мене не було зустрічі з Бартомеу. Я повечеряв з Рамоном Планесою (технічний директор Барси – прим.). Ми дружимо з 2009 року, коли разом стали працювати в Еспаньйолі.

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У це міжсезоння я не отримав пропозицій ні від ПСЖ, ні від Ювентуса чи Інтера. Єдине, мені подзвонили з Бенфіки і Монако. Тут я обманювати не буду.

Не знаю, чи буду я колись тренувати Реал. Якщо це не найкращий клуб у світі, то точно один з найкращих. Я нічим не відрізняюся від інших, цей клуб знаходиться в списку мрій кожного", – цитує Почеттіно Marca.

Нагадаємо, аргентинець перебуває без роботи з листопада 2019 року після звільнення з Тоттенхема.

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