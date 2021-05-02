Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно зізнався, що завадило його підопічним втримати перевагу над командою Хосепа Гвардіоли у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

"Неприємні відчуття, тому що ми провели, можливо, найкращі 45 хвилин з того часу, як я очолив команду чотири місяці тому. Причому це сталося в матчі з сильним суперником, який у цьому сезоні неодмінно виграє англійську Прем'єр-лігу.

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У другому таймі першого півфінального матчу з Ман Сіті ми не змогли підтримувати такий самий рівень гри. Можливо, вся справа у втомі. Над цим треба працювати у міжсезоння", – цитує Почеттіно Le Parisien.

Нагадаємо, перший поєдинок між ПСЖ і Манчестер Сіті завершився перемогою "містян" з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 4 травня, в Манчестері о 22:00.

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