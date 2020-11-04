"Харизма і енергія Марадони зробили його таким особливим. Коли він входив до кімнати, всі хотіли доторкнутися до нього, поговорити з ним, попросити про фото. Його енергія і харизма були приголомшливими. Ще одним гравцем з такою харизмою був Роналдінью, коли він грав за ПСЖ.

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У Деле така ж харизма! Аллі володіє цією харизмою, яку люблять діти, за якою слідують. Різні таланти, різні характеристики, проте ці троє володіють особливою енергією", – цитує Почеттіно видання Sky Sports.

Нагадаємо, півзахисник збірної Англії зараз не має постійного місця у стартовому складі Тоттенхема, а у ЗМІ регулярно циркулюють чутки про його можливий відхід з лондонського клубу.

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