Почеттіно: В матчі з Арсеналом буде складно, вони підписали якісних гравців

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу проти Арсенала у рамках 14 туру АПЛ.

"Після ери Венгера в клубі все змінилося. Це відбувається завжди після зміни тренера, який довго працював у клубі.

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Звичайно, з Емері у мене дуже хороші стосунки. Він чудовий тренер і виконує в Арсеналі приголомшливу роботу.

Але Арсенал завжди був дуже хорошою командою з дуже хорошими гравцями і неймовірною роботою одного з найкращих тренерів в історії. При тренері-іспанцеві в клубі зовсім інша культура.

Нам буде складно, тому що в цьому сезоні вони виконують дуже хорошу роботу. Вони підписали класних гравців. Думаю, у них якісний склад. Буде важко", – цитує Почеттіно Goal.com.

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