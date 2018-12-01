toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АРСЕНАЛ-КИЇВ - КАРПАТИ ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Почеттіно: В матчі з Арсеналом буде складно, вони підписали якісних гравців

08:21 116 Читать на русском
Почеттіно: В матчі з Арсеналом буде складно, вони підписали якісних гравців
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу проти Арсенала у рамках 14 туру АПЛ.

"Після ери Венгера в клубі все змінилося. Це відбувається завжди після зміни тренера, який довго працював у клубі.

Дербі Мерсисайду і Північного Лондона та італійська битва за Лігу чемпіонів: топ-5 матчів євровікенду

Звичайно, з Емері у мене дуже хороші стосунки. Він чудовий тренер і виконує в Арсеналі приголомшливу роботу.

Але Арсенал завжди був дуже хорошою командою з дуже хорошими гравцями і неймовірною роботою одного з найкращих тренерів в історії. При тренері-іспанцеві в клубі зовсім інша культура.

Нам буде складно, тому що в цьому сезоні вони виконують дуже хорошу роботу. Вони підписали класних гравців. Думаю, у них якісний склад. Буде важко", – цитує Почеттіно Goal.com.

Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст

Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
до матчу
1
дн
:
5
год
:
49
хв
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Арсенал - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
44
хв
Десна
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук