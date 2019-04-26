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Почеттіно: Це нечесно, що Аякс матиме більше часу на відпочинок

22:22 171 Читать на русском
Почеттіно: Це нечесно, що Аякс матиме більше часу на відпочинок
Маурісіо Почеттіно

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував перенесення туру чемпіонату Нідерландів заради відпочинку Аякса перед півфінальним матчем Ліги чемпіонів.

 

"Це складно. Розумію, що в такій ситуації у кожного може бути своя думка. Дуже добре знаю, що англійська Прем'єр-ліга і Футбольна асоціації Англії намагалися допомогти.

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Це правда, що АПЛ сильно відрізняється від чемпіонату Нідерландів, але факт у тому, що вони не гратимуть. Мені здається, це нечесно", – цитує Почеттіно Goal.

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Нагадаємо, у Нідерландах перенесли тур чемпіонату через вихід амстердамців у півфінал Ліги чемпіонів, аби Аякс мав більше часу на підготовку та відпочинок.

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