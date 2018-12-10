Почеттіно: Тоттенхем за можливостями перебуває на тому ж рівні, що й Евертон, Вест Хем або Лестер

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно заявив, що його клуб поступається за фінансовими можливостями лідерам АПЛ.

"Якщо порівнювати інвестиції або бюджет, ми – на тому ж рівні, що й Евертон, Вест Хем або Лестер.

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Звичайно, ми дуже далеко від великих клубів на кшталт Манчестер Сіті, Челсі або МЮ. Але за очками ми ближчі до них, ніж інші. І в минулому році було те ж саме: ми були ближчі до них за очками, ніж за бюджетом", – цитує Почеттіно Goal.com.

Після 16 зіграних матчів Тоттенхем має 36 очок та посідає 3-е місце в турнірній таблиці АПЛ, поступаючись лише Ліверпулю та Манчестер Сіті.

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