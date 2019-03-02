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Почеттіно: Тоттенхем грав проти Арсенала дуже ризиковано, за це і поплатився

18:12 187 Читать на русском
Почеттіно: Тоттенхем грав проти Арсенала дуже ризиковано, за це і поплатився
Маурісіо Почеттіно та Унаї Емері / Фото ФК Арсенал

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від центрального матчу 29-го туру АПЛ проти Арсенала (1:1).

"Пенальті на Кейні? Тоді запитайте мене про фол Джаки на Кейні вже на 12-й хвилині. Як його можна було не зафіксувати?

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Велике спасибі Уго Льорісу за відбитий пенальті на останніх хвилинах – ми не заслуговували на поразку. У першому таймі грали надто ризиковано. Ніби програвали 0:1 на 90-й хвилині. За це і поплатилися", – цитує Почеттіно BT Sport.

Варто відзначити, що Маурісіо Почеттіно ще жодного разу не поступився Арсеналу, перебуваючи біля керма лондонського клубу, з 6-ти матчів проти "канонірів" аргентинський наставник здобув 3 перемоги і 3 нічийних результати.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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