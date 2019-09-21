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Почеттіно: Тоттенхем домінував на полі, але це футбол

19:10 79 Читать на русском
Почеттіно: Тоттенхем домінував на полі, але це футбол
Маурісіо Почеттіно / соцмережі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від матчу 6-го туру АПЛ проти Лестера (1:2).

70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон
 
Харрі Кейн 29’
29’ Харрі Кейн
70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон

"Це футбол. Дійсно, пропускаючи по два м'ячі в кожній грі, важко виграти. До пропущеного гола ми були кращою командою на полі. Я розчарований результатом, але нам треба і далі старанно працювати.

Лестер – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На обидві команди вплинула ситуація зі скасованим голом Ор'є через VAR. Забий ми вдруге, гра закінчена. А так суперник знайшов упевненість. Після того, як рахунок став 1:1, у нас були моменти, щоб забити другий м'яч. В цілому я розчарований, але зберігаю позитивний настрій.

Нам потрібно краще грати на виїзді. Ми будемо ретельно працювати і вдосконалюватися. Ми домінували в грі і заслужили більшого, але це футбол. Все може швидко змінитися. Нам потрібно продовжувати працювати. Попереду багато матчів", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, Тоттенхем несподівано поступився Лестеру (1:2) у матчі 6-го туру, виграючи походу зустрічі.

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