Баскський клуб сформував шорт-лист з трьох бажаних тренерів, повідомляє Marca.

Сельта звільнила головного тренера – команда з жахливою серією без перемог зависла над зоною вильоту

Головною ціллю Атлетіка є Маурісіо Почеттіно, однак керівництво "левів" розуміє, що запросити зіркового аргентинця буде вкрай непросто. Також розглядається варіант з поверненням Ернесто Вальверде. "Мураха" двічі успішно працював з Атлетіком, і Сан-Мамес цілком може стати правильним місцем для реанімації кар'єри після Барселони. Найімовірніше виглядає третій варіант – Марселіно. 55-річний фахівець чудово попрацював з Валенсією, але наразі не знайшов нову команду.

Додамо, що наразі Атлетік посідає лише 14 сходинку Прімери. Після міжнародної паузи баски прийматимуть Бетіс, і поразка може стати вирішальною для звільнення Гарітано.

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