"Ми задоволені результатом, це підсумок зусиль усіх гравців. Але багато чого ще потрібно виправити. Ми повинні працювати за найвищими стандартами. Мбаппе зіграв добре. Він мав моменти, шкода, що не зміг забити.

Дебютна перемога Почеттіно у відеоогляді ПСЖ – Брест – 3:0

Попереду матч Суперкубка проти Марселя (13 січня). Він особливий для ПСЖ і для мене також. Ми сподіваємося провести хороший поєдинок. І, звичайно ж, як і в будь-якому матчі з Марселем, ми повинні перемагати", – наводить слова Почеттіно Goal.

Додамо, що ПСЖ залишається на другій сходинці чемпіонату Франції, поступаючись Ліону одним пунктом.

Почеттіно здобув дебютну перемогу на чолі ПСЖ, Ліон блискавичним камбеком врятував лідерство у Лізі 1