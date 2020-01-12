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Почеттіно став головним кандидатом на заміну Вальверде – він говорив, що швидше повернеться на ферму, ніж очолить Барсу

12 січня 23:50 365 Читать на русском
Почеттіно став головним кандидатом на заміну Вальверде – він говорив, що швидше повернеться на ферму, ніж очолить Барсу
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно став фаворитом на посаду керманича Барселони.

Керівництво каталонського клубу розглядає варіант із запрошенням аргентинця, інформує RAC1.

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Барселона провела переговори з Хаві і Рональдом Куманом, однак обидва екс-гравці "блаугранас" відмовилися приймати команду зараз. Чемпіони Іспанії переключилися на Почеттіно, якого у листопаді звільнили з Тоттенхема. Кандидатуру 47-річного фахівця підтримує особисто президент Барселони Бартомеу – він вважає екс-тренера "шпор" одним з п'яти найкращих наставників у світі.

Нагадаємо, Почеттіно мав досвід роботи із Еспаньйолом – запеклим ворогом "блаугранас". Зокрема, у січні 2018 року він заявляв, що "радше повернеться на ферму, ніж працюватиме з Барселоною".

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Теги
Іспанія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона Барселона
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