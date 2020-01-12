Почеттіно став головним кандидатом на заміну Вальверде – він говорив, що швидше повернеться на ферму, ніж очолить Барсу

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно став фаворитом на посаду керманича Барселони.

Керівництво каталонського клубу розглядає варіант із запрошенням аргентинця, інформує RAC1.

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Барселона провела переговори з Хаві і Рональдом Куманом, однак обидва екс-гравці "блаугранас" відмовилися приймати команду зараз. Чемпіони Іспанії переключилися на Почеттіно, якого у листопаді звільнили з Тоттенхема. Кандидатуру 47-річного фахівця підтримує особисто президент Барселони Бартомеу – він вважає екс-тренера "шпор" одним з п'яти найкращих наставників у світі.

Нагадаємо, Почеттіно мав досвід роботи із Еспаньйолом – запеклим ворогом "блаугранас". Зокрема, у січні 2018 року він заявляв, що "радше повернеться на ферму, ніж працюватиме з Барселоною".

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