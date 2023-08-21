"Поразка від Вест Хема? Це футбол. Таким командам, як наша, потрібно знайти правильний баланс. Думаю, сьогодні були моменти, коли ми діяли неправильно і пропустили.

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Мали перемогти, провівши такий перший тайм з моментами. Ти володієш м'ячем, створюєш, і, можливо, твоя команда краща, але зрештою ти програєш. Гравці засмутилися, коли не реалізували пенальті. Челсі добре грав та не був винагороджений.

Травма Чуквуемеки також внесла корективи до нашої гри. Потім ми знову почали домінувати, але пропустили. Ми розчаровані, але це лише початок. Потрібно вірити у процес. Я думаю, команда стане сильнішою й, безумовно, конкурентоспроможнішою", – поділився Почеттіно у післяматчевому коментарі.

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