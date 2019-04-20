Почеттіно сподівається, що Манчестер Сіті не буде мстити Тоттенхему за виліт із Ліги чемпіонів

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу 35-го туру англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Сіті.

"Манчестер Сіті не буде мстити нам за виліт з Ліги чемпіонів. Вони, як і ми, переключаються з європейського турніру на англійську Прем'єр-лігу. "Містяни" будуть продовжувати боротьбу за грандіозний трофей – титул чемпіонів Англії, і їх головне завдання зараз – виграти АПЛ.

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Тоттенхем, своєю чергою, повинен докласти всіх зусиль, щоб закріпитися в четвірці найкращих команд чемпіонату Англії до кінця сезону. Таке наше завдання, але це буде непросто. Ситуація ускладнюється тим, що деяким нашим гравцям потрібно пройти обстеження", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, раніше "шпори" вибили "містян" з Ліги чемпіонів, обійшовши команду Хосепа Гвардіоли в 1/4 фіналу турніру завдяки правилу виїзного гола (1:0, 3:4).

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