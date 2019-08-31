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Почеттіно: Сьогодні ми дізнаємось, чи залишиться Еріксен в команді

15:44 207 Читать на русском
Почеттіно: Сьогодні ми дізнаємось, чи залишиться Еріксен в команді
Крістіан Еріксен / Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував можливий трансфер Крістіана Еріксена.

"Сьогодні ми всі дізнаємося, залишиться в команді Еріксен чи ні. На даний момент це найголовніше. Варто розуміти, що після недільної гри ми вже не встигнемо оформити його трансфер.

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В якому настрої Крістіан перебуває напередодні гри з Арсеналом? Він старанно працює і готується до матчу. Вважаю, людям варто довіряти за будь-яких умов", – цитує Почеттіно The Telegraph.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Еріксен відмовився продовжувати контракт з Тоттенхемом. Угода футболіста зі "шпорами" чинна до кінця сезону.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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