Манчестер Юнайтед, Челсі, ПСЖ та Манчестер Сіті потрапили до шорт-листа Маурісіо Почеттіно, повідомляє The Athletic.

Почеттіно двічі відмовив Барселоні заради Манчестер Юнайтед, – Daily Star

Аргентинський тренер уважно стежить за цими клубами та розглядає їх як потенційне місце майбутньої роботи. Наразі 48-річний фахівець відхиляє пропозиції від інших команд. За інформацією ЗМІ, у послугах Маурісіо зацікавлений мадридський Атлетіко.

Нагадаємо, Почеттіно залишається без роботи з листопада 2019-го після звільнення з Тоттенхема.

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