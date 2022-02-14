Маурісіо Почеттіно почувається зайвим у ПСЖ, який набитий зірками і впливовими "радниками".

Стосунки аргентинця і керівництва клубу досягають критичної точки, повідомляє Goal.

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Проблеми почалися ще минулого літа, коли клуб проігнорував трансферні прохання тренера. Почеттіно хотів позбутися низки малоефективних гравців, а також підписати півзахисника Танге Ндомбеле. Спортивний директор Леонардо вкотре вчинив по-своєму – запросив ще більше зірок, роздувши склад до непомірних розмірів (30 гравців у першій команді).

Можлива поразка від Реала і виліт з Ліги чемпіонів фактично покладе край співпраці. ПСЖ буде готовий відпустити Почеттіно, а на його місце запросити Зінедіна Зідана. Аргентинець без роботи також не залишиться – МЮ вважає його одним з найпріорітетніших варіантів.

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