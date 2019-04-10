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Почеттіно: Щасливий підходом до гри з Манчестер Сіті

09:28 335 Читать на русском
Почеттіно: Щасливий підходом до гри з Манчестер Сіті
Маурісіо Почеттіно / УЄФА

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (1:0).

78’ Хин Мін Сон
 
78’ Хин Мін Сон

"Щасливий нашим виступом та підходом до гри. Це було дуже добре. Це виклик на майбутнє: показувати такий рівень та бути послідовними.

Рішення призначити пенальті було важким. Хочу допомогти VAR, але вважаю, нам треба багато працювати, щоб розвивати технологію, щоб арбітр приймав вірні рішення", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, Тоттенхем мінімально переміг Манчестер Сіті, а голкіпер Уго Льоріс відбив пенальті від Серхіо Агуеро. Матч-відповідь відбудеться 17 квітня.

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