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Почеттіно розповів, де хоче продовжити кар'єру

20:18 1174 Читать на русском
Почеттіно розповів, де хоче продовжити кар'єру
Маурісіо Почеттіно / Фото TEAMtalk

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно готується повернутись до роботи.

"Є багато клубів і привабливих проектів, які можу взяти на себе. В даний найважливіше для мене – звільнити голову після п'яти з половиною неймовірних сезонів з Тоттенхемом. Хочу знайти спосіб перебудуватися і повернути собі мотивацію.

Почеттіно заплатить Тоттенхему кругленьку суму, якщо очолить клуб АПЛ до кінця сезону 2019/20

Я маю намір повернутися до роботи в Європі. Мені важко уявити свою роботу в Аргентині прямо зараз. Однак заради сім'ї я б не відмовився там попрацювати. Мені потрібно бути спокійним протягом декількох днів і подивитися, що станеться. У мене було не так багато часу, щоб переварити те, що сталося. Розраховую повернутися в Європу і прийняти рішення про своє майбутнє. У моєму віці не потрібно багато часу на відновлення. Я відкритий для пропозицій", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем припинив співпрацю з аргентинським фахівцем, а на його місце призначив Жозе Моурінью.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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