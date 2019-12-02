Почеттіно розповів, де хоче продовжити кар'єру

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно готується повернутись до роботи.

"Є багато клубів і привабливих проектів, які можу взяти на себе. В даний найважливіше для мене – звільнити голову після п'яти з половиною неймовірних сезонів з Тоттенхемом. Хочу знайти спосіб перебудуватися і повернути собі мотивацію.

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Я маю намір повернутися до роботи в Європі. Мені важко уявити свою роботу в Аргентині прямо зараз. Однак заради сім'ї я б не відмовився там попрацювати. Мені потрібно бути спокійним протягом декількох днів і подивитися, що станеться. У мене було не так багато часу, щоб переварити те, що сталося. Розраховую повернутися в Європу і прийняти рішення про своє майбутнє. У моєму віці не потрібно багато часу на відновлення. Я відкритий для пропозицій", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем припинив співпрацю з аргентинським фахівцем, а на його місце призначив Жозе Моурінью.

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