"Ми дуже раді доручити керування нашою командою Маурісіо Почеттіно. Я пишаюся тим, що наш колишній капітан повертається в ПСЖ, тому що клуб завжди залишався його домівкою.

Почеттіно офіційно очолив ПСЖ

Повернення Маурісіо Почеттіно ідеально відповідає нашим амбіціям і ознаменує нову главу в історії клубу, що, я впевнений, обов'язково потішить наших уболівальників. З цим призначенням Маурісіо ПСЖ має намір продовжити свій активний розвиток в найближчі роки", – цитує Аль-Хеллаїфі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, аргентинській фахівець підписав контракт з ПСЖ до літа 2022-го, на цій посаді він замінив Томаса Тухеля.

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