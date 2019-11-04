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Почеттіно розкритикував VAR за рішення вилучити Сона після жорсткого фолу проти Гомеша

06:30 979 Читать на русском
Почеттіно розкритикував VAR за рішення вилучити Сона після жорсткого фолу проти Гомеша
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно залишився невдоволеним роботою системи VAR у моменті з вилученням хавбека "шпор" Сон Хин Міна.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

"Неважливо, була б це жовта чи червона картка. Суддя вирішив показати попередження, але потім, я думаю, VAR змінив його рішення.

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Звичайно, мені це здається нечесним. Гомеш просто невдало приземлився. Гравці Евертона заходили в нашу роздягальню, щоб втішити Сона. Ми всі співчуваємо Андре в цей важкий момент. Ми бажаємо йому лише найкращого", – наводить слова Почеттіно ВВС.

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Нагадаємо, після вилучення Сона Тоттенхем пропустив м'яч від Евертона і продовжив свою безвиграшну серію в АПЛ до чотирьох матчів.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Евертон - Тоттенхем Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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