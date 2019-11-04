Почеттіно розкритикував VAR за рішення вилучити Сона після жорсткого фолу проти Гомеша

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно залишився невдоволеним роботою системи VAR у моменті з вилученням хавбека "шпор" Сон Хин Міна.

"Неважливо, була б це жовта чи червона картка. Суддя вирішив показати попередження, але потім, я думаю, VAR змінив його рішення.

Сон завдав жахливої травми Андре Гомешу і розплакався, побачивши викривлену ногу суперника – моторошні кадри

Звичайно, мені це здається нечесним. Гомеш просто невдало приземлився. Гравці Евертона заходили в нашу роздягальню, щоб втішити Сона. Ми всі співчуваємо Андре в цей важкий момент. Ми бажаємо йому лише найкращого", – наводить слова Почеттіно ВВС.

Евертон – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, після вилучення Сона Тоттенхем пропустив м'яч від Евертона і продовжив свою безвиграшну серію в АПЛ до чотирьох матчів.