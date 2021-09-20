"Ми переживаємо зараз важкі часи, тому що ми повинні розвивати команду, маючи на це трохи часу. Я дуже задоволений зусиллями і силою характеру, які ми проявили після першого гола у другому таймі. Було багато хорошого.

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Звичайно, я задоволений зусиллями, які докладають футболісти, щоб зігратись, не маючи достатньо часу на це. Вони перебувають у потрібному місці, щоб вивчати один одного і створювати команду. Я дуже щасливий, тому що це велика перемога", – цитує Почеттіно офіційний сайт клубу.

Після 6-ти турів Ліги 1 ПСЖ з максимальним результатом лідирує у турнірній таблиці.

ПСЖ дотиснув Ліон після сумнівного пенальті та закріпив лідерство в Лізі 1