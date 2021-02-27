"Неймар продовжує слідувати плану відновлення, який був складений медичним персоналом клубу. Сьогодні він тренувався в індивідуальному порядку. Він в хорошому емоційному стані, йде на поправку", – цитує Почеттіно Goal.

Неймар зберігає шанс зіграти у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Барселони

Нагадаємо, зірковий бразилець отримав пошкодження привідного м'яза у Кубку Франції 10 лютого, через що пропустив першу зустріч 1/8 фіналу ЛЧ проти Барселони. Шанси на участь у матчі відповіді з "блаугранас" (10 березня) ще є, адже вчора він вже виконував легкі пробіжки на тренувальній базі.

До слова, 29-річний Неймар у поточному сезоні провів 18 поєдинків у футболці ПСЖ, в яких відзначився 13 голами та 6 результативними передачами.

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