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Почеттіно прокоментував інформацію про те, що він може очолити Реал

21:19 198 Читать на русском
Почеттіно прокоментував інформацію про те, що він може очолити Реал
Маурісіо Почеттіно / Getty Images

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно заявив, що не звертає увагу на чутки про Реал.

"Я зосереджений на роботі в Тоттенхемі. Щодня з'являються якісь чутки. Недавно з'явилася протилежна інформація тій, про яку ви мені сказали.

Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям

Всі повинні знати – я зосереджений на Тоттенхемі. Вболівальники і президент – всі вони повинні знати, що я сфокусований на команді", – цитує Почеттіно Goal.com.

Нагадаємо, ЗМІ називають Почеттіно одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Реала, після звільнення Хулена Лопетегі.

Pochexit, або Найбільший страх гравців Тоттенхема може стати реальністю через гроші, стадіон і провали грандів

Теги
Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Іспанія
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