Почеттіно прокоментував інформацію про те, що він може очолити Реал

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно заявив, що не звертає увагу на чутки про Реал.

"Я зосереджений на роботі в Тоттенхемі. Щодня з'являються якісь чутки. Недавно з'явилася протилежна інформація тій, про яку ви мені сказали.

Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям

Всі повинні знати – я зосереджений на Тоттенхемі. Вболівальники і президент – всі вони повинні знати, що я сфокусований на команді", – цитує Почеттіно Goal.com.

Нагадаємо, ЗМІ називають Почеттіно одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Реала, після звільнення Хулена Лопетегі.

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