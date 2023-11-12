Після фінального свистка в матчі "синіх" проти "містян" (4:4) Хосеп Гвардіола так і не дочекався рукостискання від свого колеги.

Шалена перестрілка Челсі та Манчестер Сіті у відеоогляд матчу з 8 голами

Як повідомляє журналіст Саймона Байковські, Маурісіо Почеттіно одразу після закінчення матчу вибіг на поле, щоб висловити претензії суддівській бригаді на чолі з Ентоні Тейлором. Наставник Челсі кричав на арбітра та розмахував руками. Хосеп Гвардіола не образився і заявив: "Все в порядку. Це емоції. Я не хочу надавати цьому значення". Почеттіно перепросив пізніше за свою поведінку.

Нагадаємо, що Челсі та Манчестер Сіті зіграли внічию 4:4. Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі й взяв участь в гольовій атаці.

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