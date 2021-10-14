"З Мбаппе все в порядку. Він спокійний хлопець з сильним характером, дуже товариський. Він знає, чого хоче, любить футбол і вже досить зріла людина для своїх 22 років. Кіліан ухвалить рішення, яке потрібно, а клуб зробить все можливе, що втримати його, адже йдеться про одного з найкращих гравців у світі серед 22-річних.

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Мені ж залишається змиритися з тим, що питання відкрите, і в майбутньому може статися що завгодно. За кілька місяців все може змінитися. У ПСЖ, як у клубу, безумовно, є амбіції і можливості переконати його залишитися, запропонувавши йому те, що може змусити його передумати і зробити його щасливим.

Сподіваюся, що відбудеться фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал. Чому би Мбаппе не забити пенальті на останній хвилині? Я не сумніваюся у його професіоналізмі, що до останнього дня, чи то 30 червня 2022 року, чи ще 5 або 10 років, він буде на 200% професіоналом. Я ніколи не буду сумніватися.

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У мене не має жодних сумнівів, що Мбаппе на рівні з Мессі та Роналду. Це щастя мати його, Неймара та Лео в одному складі. Я задоволений бачити його на кожному тренуванні. Зрозуміло, що він один з великих талантів, він – теперішнє і майбутнє", – поділився Почеттіно в інтерв'ю Marca.

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