"Я дуже задоволений його виступами і дуже задоволений тим, як він поводився останні два тижні. Рахім працював дуже, дуже старанно. І, звичайно, як і всі топ-гравці, він також хоче виступати за національну команду. Ми розмовляли днями, і я сказав йому: "Ми допоможемо тобі заслужити повернення до національної команди. Тобі потрібно багато тренуватися, продовжувати добре виступати за свій клуб, і, напевно, тренер побачить це і дасть тобі шанс приєднатися до збірної".

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Наша мета завжди полягає в тому, щоб гравці почувалися добре. Ми щасливі, тому що він гравець з досвідом, який може допомогти молодим хлопцям розвиватися, і якщо ми можемо допомогти гравцеві вдосконалюватися і ставати кращим, забивати голи і робити результативні передачі, це буде набагато, набагато краще для нього і для команди", – наводить слова Почеттіно прес-служба Челсі.

Нагадаємо, Стерлінг перебрався у Челсі з Манчестер Сіті позаминулого літа, але поки не зміг виправдати майже 60 мільйонів євро інвестицій. Слід зауважити, що Рахім є прямим конкурентом Михайла Мудрика за місце на лівому фланзі атаки лондонської команди.

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