Почеттіно пояснив, як Тоттенхем повинен виправляти своє скрутне становище

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно намагається зберігати позитивний настрій попри нестабільну гру команди і низьку позицію в чемпіонаті.

"Цей тиждень був важливим з точки зору відновлення після важкого матчу проти Ліверпуля. Важливо знову створити ту атмосферу, яку ми хочемо бачити. Ми можемо виправити ситуацію перемогами.

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Ми повинні зберігати позитивний настрій – це змушує нас вірити, що ми можемо перемогти будь-яку команду. Найголовніше те, як ми закінчимо сезон. Не дуже приємно бачити себе в середині турнірної таблиці, але це реальність, і її потрібно прийняти.

Ми дуже добре знаємо, що потрібен час для того, щоб стати сильними, зміцнитися і почати перемагати", – наводить слова Почеттіно Goal.

Нагадаємо, Тоттенхем не може виграти у трьох матчах АПЛ поспіль і опустився на 11 сходинку турнірної таблиці.

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