Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що працює в команді надто мало часу, щоб досягати високих результатів.

Після поразки Челсі від Вулверхемптона в останньому турі АПЛ (2:4) Почеттіно заговорив про можливу відставку. Втім, аргентинський наставник поки що залишається на своїй посаді та просить не поспішати з оцінкою його роботи. На його думку, Челсі все ще перебуває на етапі становлення.

"Нам потрібен час. Люди повинні розуміти, навіщо. Ми будуємо команду з нуля. Це як будувати будинок – ви маєте бути впевнені в кожному кроці. Подивіться на проект Манчестер Сіті чи Ліверпуля. Завжди потрібен час і дуже чітке лідерство, як Гвардіола чи Клопп.

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Я отримав дуже хороше повідомлення з підтримкою від власників після матчу Челсі з Вулверхемптоном. Звичайно, я щодня з ними спілкуюся. Це дуже важливо, що ми всі разом", – цитує Почеттіно Guardian.

Нагадаємо, 51-річний аргентинець очолив Челсі влітку 2023-го. Під керівництвом Маурісіо Почеттіно Михайло Мудрик і компанія вийшли у фінал Кубка англійської ліги, а от сезон в АПЛ поки що провалюють – Челсі посідає тільки 11 місце, зазнавши 10 поразок у 23-х турах.

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