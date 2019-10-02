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Почеттіно пояснив причини розгрому від Баварії

14:06 914 Читать на русском
Почеттіно пояснив причини розгрому від Баварії
Маурісіо Почеттіно / AFP

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував результат матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (2:7).

12’ Сон Хин Мін
61’ Харрі Кейн
 
Йозуа Кімміх 15’
Роберт Лєвандовскі 45’
Серж Гнабрі 53’
Серж Гнабрі 55’
Серж Гнабрі 83’
Роберт Лєвандовскі 87’
Серж Гнабрі 88’
12’ Сон Хин Мін
15’ Йозуа Кімміх
45’ Роберт Лєвандовскі
53’ Серж Гнабрі
55’ Серж Гнабрі
61’ Харрі Кейн
83’ Серж Гнабрі
87’ Роберт Лєвандовскі
88’ Серж Гнабрі

"Мені не потрібно багато часу, щоб все пояснити. Ми грали добре 30 хвилин, високо пресингували. Але нам не пощастило – пропустили гол у доданий до першого тайму час. Після забитого пенальті у нас були шанси забити третій гол, але замість цього з 83-ї по 88-му хвилини ми пропустили тричі.

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У футболі таке трапляється. Кожен удар летів у площину воріт. Баварія забивала після кожного удару. Складно приймати таку поразку, але коли суперник володіє такою майстерністю і так здорово використовує свої моменти... Звичайно, ми розчаровані, але зобов’язані бути разом і залишатися сильними. У футболі результат потрібно демонструвати сьогодні. Не важливо, чого ти досяг три місяці тому. Важливо тільки те, на що ти здатний зараз", – наводить слова Почеттіно прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, мюнхенська Баварія після вчиненого розгрому набрала 6 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці групи B, Тоттенхем з одним пунктом – на третьому місці. Суперниками німецького та англійського клубів по групі є белградська Црвена Звезда і грецький Олімпіакос.

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