Почеттіно пояснив причини розгрому від Баварії

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував результат матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (2:7).

"Мені не потрібно багато часу, щоб все пояснити. Ми грали добре 30 хвилин, високо пресингували. Але нам не пощастило – пропустили гол у доданий до першого тайму час. Після забитого пенальті у нас були шанси забити третій гол, але замість цього з 83-ї по 88-му хвилини ми пропустили тричі.

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У футболі таке трапляється. Кожен удар летів у площину воріт. Баварія забивала після кожного удару. Складно приймати таку поразку, але коли суперник володіє такою майстерністю і так здорово використовує свої моменти... Звичайно, ми розчаровані, але зобов’язані бути разом і залишатися сильними. У футболі результат потрібно демонструвати сьогодні. Не важливо, чого ти досяг три місяці тому. Важливо тільки те, на що ти здатний зараз", – наводить слова Почеттіно прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, мюнхенська Баварія після вчиненого розгрому набрала 6 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці групи B, Тоттенхем з одним пунктом – на третьому місці. Суперниками німецького та англійського клубів по групі є белградська Црвена Звезда і грецький Олімпіакос.

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