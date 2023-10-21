"Заміна Мудрика? Він грав добре, йому все ще потрібно вдосконалюватися. Як на мене, Михайло усе ще не в найкращій формі. Нам потрібно було змінитися, посилити тиск з Ніколя Джексоном на вістрі. Гра була ближча до рахунку 3:0, ніж до 2:1. Ми хотіли тиснути, а не захищати результат після переваги 2:0.

Шедевр Мудрика і катастрофа голкіперів у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал – 2:2

Таке може траплятись з молодими гравцями. Занадто багато ігор ми дивимося щотижня і завжди є помилки, тому що футбол – це помилки. Я думаю, що 90% голів відбувається через те, що суперник помиляється. Нас можна лише трохи критикувати, щоб краще читати темп та своєчасність дій. Челсі може ризикувати, бо це наша філософія, але треба ухвалювати кращі рішення", – наводить слова Почеттіно football.london.

Нагадаємо, що Челсі та Арсенал розійшлись миром (2:2). Михайло Мудрик став одним з головних героїв, заробивши пенальті, а згодом ще й забивши шедевр.

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