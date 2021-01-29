"Ми дуже активний тренерський штаб, з повсякденними турботами. Ми виконали велику роботу над самоаналізом і самокритикою, що потрібно кожному тренерському складу на індивідуальному і колективному рівні. Нові технології дозволили нам працювати, щоб бути в курсі всього, що відбувається навколо. Нам не вистачило часу зробити все, що ми хотіли, але я також вважаю, що було пора повернутися до роботи.

Почеттіно зізнався, що майже підписав Мессі в колишній клуб

Чутки пов'язували мене з МЮ і Реалом? Саме тому мені не потрібно було перебувати в центрі уваги ЗМІ. Так відбувалось без мого бажання. Моє ім'я пов'язували з різними клубами, і це відбувалося спонтанно. Безумовно, коли ведеш конструктивні переговори, як у випадку з ПСЖ, вони повинні бути закритими.

Чи можна відмовити клубу на кшталт ПСЖ? Залежить від ситуації. Для мене важливо, як до мене ставиться клуб. Крім того, я грав тут будучи футболістом. Всі обставини склалися на користь цього рішення", – цитує Почеттіно AS.

Нагадаємо, Тоттенхем вказав аргентинцю на двері восени 2019-го, з тих пір наставник залишався безробітним.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом