Почеттіно пояснив, чого не вистачило Тоттенхему для перемоги над Ліверпулем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував результат матчу 10 туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Ми були дуже конкурентноздатні. Втім, у нас були труднощі в першому таймі, суперник був кращим за нас.

Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Гадаю, ми добре захищалися, команда була віддана своїй ідеї. У нас є впевненість. Нам потрібно більше домінувати в таких матчах і показувати кращу гру з тими футболістами, які сьогодні були на полі. Пенальті? У мене немає претензій до рефері", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, Тоттенхем вийшов уперед вже на першій хвилині зустрічі, однак Ліверпуль забив два голи після перерви і вирвав перемогу.

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