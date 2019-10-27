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Почеттіно пояснив, чого не вистачило Тоттенхему для перемоги над Ліверпулем

22:43 154 Читать на русском
Почеттіно пояснив, чого не вистачило Тоттенхему для перемоги над Ліверпулем
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував результат матчу 10 туру АПЛ проти Ліверпуля.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харрі Кейн 1’
1’ Харрі Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"Ми були дуже конкурентноздатні. Втім, у нас були труднощі в першому таймі, суперник був кращим за нас.

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Гадаю, ми добре захищалися, команда була віддана своїй ідеї. У нас є впевненість. Нам потрібно більше домінувати в таких матчах і показувати кращу гру з тими футболістами, які сьогодні були на полі. Пенальті? У мене немає претензій до рефері", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, Тоттенхем вийшов уперед вже на першій хвилині зустрічі, однак Ліверпуль забив два голи після перерви і вирвав перемогу.

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Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Англія Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль - Тоттенхем
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