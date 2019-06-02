Почеттіно поділився емоціями після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно спробував знайти слова після фіаско своєї команди у фіналі ЛЧ від Ліверпуля (2:0).

"Зараз важко говорити – ми дуже засмучені, але я пишаюся своїми хлопцями. Фінали хочеться вигравати, а не просто добре грати в них. Пропущений пенальті після перших 20 секунд дуже вплинув на хід матчу.

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Хочу привітати Клоппа, його гравців, клуб і вболівальників – Ліверпуль провів приголомшливий сезон. Вони фантастично грали. Програвати дуже боляче, але ми повинні рухатися вперед. Звичайно, буде нелегко, але після декількох годин ми повинні переналаштуватись і знайти щось позитивне", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Тоттенхем вперше брав участь у фіналі ЛЧ в своїй історії. В минулому сезоні АПЛ лондонці посіли 4-ту сходинку турнірної таблиці.

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