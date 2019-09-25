Почеттіно планує підсилити Тоттенхем взимку

Керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно після раннього вильоту з Кубка англійської ліги змінив плани на сезон.

Головний тренер "шпор" після невдачі в Колчестері (поразка в серії пенальті в 1/16 фіналу Кубка ліги) проситиме керівництво клубу придбати нових гравців у січні. Про це повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, Почеттіно не планував радикальних кадрових змін у зимове трансферне вікно, але слабкий старт сезону змінив ці плани. Щоправда, наразі невідомо, які саме позиції прагне підсилити коуч, а також, кому з гравців доведеться сісти в запас або ж покинути британську столицю.

Минулого літа Тоттенхем солідно попрацював на трансферному ринку, підписавши Ндомбеле, Раяна Сессеньона та Ло Чельсо.

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