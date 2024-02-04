"Ми відчуваємо тиск і стрес. Тиск, щоб перемагати, грати добре, виступати. Так, у нас не було часу, щоб набрати імпульс у грі, грати легко та почуватися впевнено. Було відчуття після Ліверпуля, що це надто сильно вплинуло на команду. Я – людина. Звичайно, це неприємна ситуація. У футболі потрібно приймати очікуванням. Щоб бути в цьому бізнесі, з таким клубом, вам потрібно бути сильним.

Асист Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Вулверхемптон – 2:4

Усі вважають, що Челсі має бути в іншому становищі, але ми зараз тут. По-перше, можливо, тому, що ми недостатньо хороші. Я думаю, що всі ми недостатньо хороші. Зараз це реальність. Я теж. Сьогодні ми показуємо, що ми недостатньо хороші. Ми не впоралися з ситуацією належним чином. Ніхто не може бути в безпеці, чи не так? Я не хочу приходити сюди і казати, що я найкращий. На цю мить ми не відповідаємо історії клубу, це правда. Ми повинні прийняти це і бути самокритичними. Ми не здамося.

Розуміти вболівальників дуже важливо. Мені шкода. Ми розчаровані, як і вони, але до кінця нам потрібно боротися разом. Під час гри нам потрібно працювати разом, щоб здобути хороший результат", – цитує Почеттіно FootballLondon.

Челсі з ганьбою перервав безпрограшну серію вдома – Мудрик віддав асист, але екс-тренер Забарного знищив Почеттіно