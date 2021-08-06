"Ми знаємо, що сталося вчора між Мессі і Барселоною... але ми повністю зосереджені на тому, щоб у суботу обіграти Труа.

"Якщо Мессі перейде в ПСЖ, то відразу віддайте їм всі титули": Хамес чекає на створення французької машини

Нассер і Леонардо наполегливо працюють над поліпшенням команди. Чи означатиме підписання Лео Мессі, що Кіліан Мбаппе покине клуб? Ні!" – наводить слова Почеттіно інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у міжсезоння ПСЖ вже здійснив низку потужних підписань – Рамос, Вейналдум, Доннарумма та Хакімі. Тепер до цієї компанії може приєднатися і Мессі, який вчора остаточно попрощався з Барселоною.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною