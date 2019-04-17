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Почеттіно підтримав прогноз Роналдінью щодо переможця Ліги чемпіонів

20:08 572 Читать на русском
Почеттіно підтримав прогноз Роналдінью щодо переможця Ліги чемпіонів
Роналдінью / Фото USA Today

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно оцінив прогноз від легендарного бразильця Роналдінью, який записав "шпор" у фаворити розіграшу ЛЧ.

 

"Роналдінью сказав, що Тоттенхему під силу виграти Лігу чемпіонів? А він чудово розбирається в футболі! Я його поважаю. Він був хорошим одноклубником, коли ми разом грали за ПСЖ.

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Чому б і ні? У футболі можливо все, як і в житті. Потрібно вірити в себе, в свої здібності та якості. Приємно, що такі люди, як Роналдінью, думають, що у нас досить класу для перемоги. Це підсилює нашу віру в себе", – цитує Почеттіно The Sun.

Нагадаємо, Тоттенхем переграв Манчестер Сіті (1:0) у першому поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ. Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з Аяксом.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Роналдінью Роналдінью Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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