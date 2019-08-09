Почеттіно підсумував трансферну кампанію Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував літні трансфери клубу.

"Я дуже щасливий. Я сподівався, що клуб зробить те, що ми хочемо, щоб залучити гравців і спробувати конкурувати з нашими суперниками.

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Я думаю, що ми підписали контракти на майбутнє. У футболістів буде можливість грати. Новачкам потрібно адаптуватися до нової філософії і нового клубу. Ми ні на кого не чинимо тиск", – цитує Почеттіно goal.com.

"Шпори" цього літа підписали Танге Ндомбеле, Джованні Ло Чельсо та Раяна Сессеньона.

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