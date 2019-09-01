Почеттіно: Перший гол Арсенала став психологічним ударом для Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував нічию з Арсеналом (2:2) у матчі 4 туру АПЛ.

"Ми дуже розчаровані. Ми очікували втримати переможний результат. Перший гол Арсенала перед перервою став психологічним ударом. У цій грі міг перемогти кожен, особливо в останні 10-15 хвилин, але мої підопічні віддали все на полі.

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Пенальті? Якщо це сталось до штрафного, це очевидний фол. У штрафному таке не завжди ставлять. Тут 50/50. VAR переконав арбітра прийняти таке рішення", – цитує Почеттіно BBC Sport.

Арсенал після 4 турів набрав 7 очок і перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці АПЛ, у Тоттенхема 5 пунктів і 9 сходинка.

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