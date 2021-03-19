"Ми щасливі перебувати на такому рівні, це 8 найкращих команд Європи, які будуть змагатися. Для мене велика честь брати участь у цьому турнірі. Лігу чемпіонів дуже складно виграти, потрібно грати проти найкращих, а нам належить протистояти чинному переможцю.

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Ми очікували, що жеребкування буде складним і несподіваним, але прямо зараз ми будемо грати проти найкращих на континенті. Ми налаштовані оптимістично, команда буде конкурентоспроможною, зосередимося на Баварії з однією метою – вийти в півфінал", – цитує Почеттіно офіційний сайт ПСЖ.

До слова, вже стала відома турнірна сітка на шляху до вирішального матчу поточного розіграшу Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі ПСЖ зіграє проти Баварії, а у півфіналі переможець цієї пари зустрінеться з сильнішим у протистоянні Манчестер Сіті та дортмундської Борусії.

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