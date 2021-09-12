"Я вважаю, що це був дуже гарний виступ, дуже професіональний. Я дуже задоволений, ці три очки дуже важливі для нас. І три очки проти такої хорошої команди, як Клермон, додадуть нам впевненості для підготовки до матчу з Брюгге в Лізі чемпіонів.

Дебют Доннарумми у відеоогляді матчу ПСЖ – Клермон – 4:0

Дебют Доннарумми? Перший матч завжди самий емоційний, особливо на такому стадіоні з неймовірними уболівальниками. Гра вийшла відмінною, фанати створили неймовірну атмосферу. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі. Ліга чемпіонів для нас дуже важлива, тож із завтрашнього дня ми вже почнемо підготовку до неї", – поділився Почеттіно у коментарі прес-службі ПСЖ.

Нагадаємо, парижани розбили Клермон (4:0) у матчі 5-го туру Ліги 1, а Доннарумма втримав свої ворота на замку в першому матчі за французький клуб.

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