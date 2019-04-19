Почеттіно отримає кругленьку суму на трансфери вперше за два роки

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно може отримати кошти для довгоочікуваного підсилення складу.

Аргентинець розраховує на підтримку керівництва під час літнього трансферного вікна, повідомляє Daily Mail.

За два останні трансферні вікна "шпори" не придбали жодного футболіста. Однією з причин стало коштовне будівництво нової арени, яке поглинуло значну частину бюджету клубу. Цього ж літа лондонці планують діяти на ринку значно активніше.

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Керівництво Тоттенхема виділить 60 мільйонів фунтів для покупок. Друга частина бюджету складатиметься з коштів, які клуб отримає з продажу своїх гравців. Таким чином трансферний бюджет може поповнитися щонайменше ще на сто мільйонів.

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