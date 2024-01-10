Керівництво Челсі звільнить головного тренера Маурісіо Почеттіно тільки в тому випадку, якщо команда втратить шанси пробитися в єврокубки.

Почеттіно може не турбуватися стосовно ймовірного звільнення доти, доки Челсі зберігає мінімальні шанси на потрапляння в єврокубки. Як інформує The Telegraph, це – єдиний критерій, за яким керівництво лондонців оцінюватиме роботу аргентинського фахівця. Повідомляється, що навіть вихід у Лігу конференцій стане для команди прогресом порівняно з 12-м місцем в АПЛ минулого сезону.

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Наразі "сині" посідають 10-те місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Брайтона, який йде сьомим, на 3 очки.

"Сині" програли в першому півфіналі Кубка англійської ліги Мідлсбро з рахунком 0:1, але у команди буде можливість відігратися в матчі-відповіді. Крім цього Челсі продовжує боротьбу за Кубок Англії, перемога в якому відкриває шлях до Ліги Європи.

Незважаючи на поразку від Мідлсбро, в останні тижні в грі Челсі з'явилися деякі обнадійливі ознаки. При цьому потрібно робити знижку на кадрові проблеми команди – капітан Ріс Джеймс відновлюється після операції, а віце-капітан Бен Чілвел не грав із вересня.

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