Вже сьогодні, 20 вересня, представники Ніцци зустрінуться з Почеттіно, щоб обговорити умови співпраці. Лише в червні клуб призначив Люсьєна Фавра, який замінив Крістофа Гальтьє, але роботою швейцарця вже незадоволені.

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Лише 13 місце у чемпіонаті Франції та дві перемоги у 8-ми турах – явно не ті результати, яких очікували від досвідченого керманича "орлят". Поразка від Анже (0:1) може стати останньою краплею терпіння. Керівництво Ніцци проведе перемовини з Почеттіно – висока зарплатня екс-наставника ПСЖ не стане проблемою, повідомляє Foot Mercato.

Цікаво, що вже 1 жовтня Ніцца протистоятиме ПСЖ. Якщо Маурісіо Почеттіно таки призначать, то 50-річний аргентинець отримає можливість бодай частково помститися за своє звільнення з паризького клубу, попри здобуте чемпіонство у сезоні 2021/22.

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