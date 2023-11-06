"Сподіваюсь, що зможу залишитись у Челсі до самої смерті. Років 20 чи 25, але у футболі не можна загадувати наперед.

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Якщо Тоттенхем одного разу запропонує мені роботу, а я тоді буду безробітним, то чому б і ні? Тоттенхем такий самий клуб, як і Саутгемптон, Еспаньйол чи Ньюеллс Олд Бойз.

Таке життя ніколи не знаєш, що буде завтра. Потрібно жити сьогодні. Думаю, що зараз, коли мені 51 рік, я про це думаю більше, живу сьогодні, і не дуже загадую наперед, надовго. Але чому б і ні?" – цитує Почеттіно The Telegraph.

Нагадаємо, за спиною Маурісіо тренерська робота в Еспаньйолі, Саутгемптоні, Тоттенхемі та ПСЖ. Челсі він очолює з травня 2023 року.

До слова, вже сьогодні, 6 листопада, у лондонському дербі в рамках 11-го туру АПЛ зійдуться його колишня та нинішня команди – о 22:00 за Києвом Тоттенхем прийматиме Челсі.

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