Маурісіо Почеттіно вирішив не затягувати з реформами у своїй новій команді. ПСЖ лише вчора оголосив про призначення аргентинця, а фахівець уже готовий позбуватися зайвих виконавців.

Почеттіно хоче запросити у ПСЖ ветерана Тоттенхема

Почеттіно не буде витрачатися на трансфери взимку, а спочатку спробує заробити на продаж гравців, які йому не потрібні, повідомляє Daily Star з посиланням на L’Equipe. Клуб хотів би заробити щонайменше 40 млн євро.

Зазначається, що новий тренерський штаб не розраховує відразу на п'ятьох футболістів. Вони можуть покинути клуб вже взимку, якщо ПСЖ отримає гідну пропозицію. Йдеться про Андера Ерреру, Юліана Дракслера, Тільйо Керера, Ідріссу Гуйє та Леандро Паредеса. Зауважимо, що всі п'ятеро були гравцями основної обойми, коли команду очолював Томас Тухель.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом