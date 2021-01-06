Новоспечний наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно планує задіювати Марко Верратті ближче до атакувальної лінії, повідомляє L’Équipe.

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У італійського півзахисника буде більше свободи у діях, він працюватиме на позиціях "вісімки" та "десятки". Французьке видання відзначає, що у такому амплуа Марко використовував екс-наставник парижан Унаї Емері, і ця ідея не мала успіху.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Верратті провів 10 матчів, і результативними діями не відзначався.

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