Почеттіно обрав нову роль для Верратті у ПСЖ
19:28 - Читать на русском
Хавбек ПСЖ Марко Верратті перекваліфікується для ідей нового тренера.
Новоспечний наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно планує задіювати Марко Верратті ближче до атакувальної лінії, повідомляє L’Équipe.
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У італійського півзахисника буде більше свободи у діях, він працюватиме на позиціях "вісімки" та "десятки". Французьке видання відзначає, що у такому амплуа Марко використовував екс-наставник парижан Унаї Емері, і ця ідея не мала успіху.
У нинішньому сезоні Ліги 1 Верратті провів 10 матчів, і результативними діями не відзначався.
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