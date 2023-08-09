Челсі обрав нового капітана. Як інформує офіційний Твіттер лондонського клубу, ним став фланговий захисник Ріс Джеймс. Віце-капітаном "синіх" був обраний Бен Чілвелл.

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"Це рішення було ухвалено особисто мною і клубом. Ми дуже раді, що Ріс буде капітаном команди в цьому сезоні. Він подає приклад, і його ставлення і відданість Челсі були очевидні протягом усієї передсезонної підготовки. Він із гордістю носив пов'язку під час нашого літнього турне і візьме на себе завдання повести нашу команду вперед зі своїм власним підходом та ідеями", – цитує Почеттіно Chelsea Dodgers.

Попереднім капітаном "синіх" був Сесар Аспілікуета, який покинув команду влітку.